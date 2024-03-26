Південна Корея може мати близько 3,4 мільйона 105-мм артилерійських снарядів.

Американські експерти запропонували США використати запаси 105-мм снарядів Південної Кореї для підтримки України у війні Росією, пише південнокорейське видання Yonhap.

Так, експерти зазначають, що Південна Корея переводить більшість артилерії на платформи калібру 155 мм.

"Пропозиція США використати більшу частину запасів 105-мм боєприпасів Південної Кореї з подальшою заміною їх 155-мм боєприпасами, які зараз виробляються, може сподобатися Південній Кореї", - зазначають експерти.

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За їх інформацією, Південна Корея може мати близько 3,4 мільйона 105-мм артилерійських снарядів.

"Ці боєприпаси були б сумісні з усіма 105-мм гаубицями, якими володіє Україна", — сказали вони.

Експерти також заявили, що надання 105-мм снарядів навряд чи зашкодить боєготовності південнокорейських військ, оскільки меннш ніж 30 відсотків гаубиць, які експлуатують південнокорейські військові, стріляють боєприпасами калібру 105 мм.

Снаряди для України

В лютому президент Чехії Петр Павел під час дебатів на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що його країна знайшла артилерійські боєприпаси для України. Зокрема, йшлося про півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри.

Вже згодом прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Прага знайшла ще 200 тисяч боєприпасів для ЗСУ.

Як повідомляв заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк, співвідношення витрат артилерійських снарядів на фронті нині становить 1:7 на користь ворога, але завдяки ініціативам союзників України ситуація має покращитися в найближчі місяці.

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