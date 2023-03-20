Ці літаки придатні тільки для використання на запчастини.

Північна Македонія підтвердила передачу Україні чотирьох штурмовиків Су-25, але для польотів вони непридатні. Їх можна використати тільки на запчастини.

Як повідомляє Janes, рішення про передачу Україні штурмовиків підтвердила міністерка оборони країни Славянка Петровська.

Ідея передати Україні літаки на з'явилася ще в серпні 2022 року. Спочатку передбачалося, що Північна Македонія передасть Україні Су-25, куплені у неї ще у 2001 році. Йшлося про чотири непридатних до польотів Су-25. Ймовірно, ці Су-25 підуть на запчастини.

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Додамо, що 14 березня уряд Північної Македонії схвалив новий пакет оборонної допомоги для України, проте його деталі наразі не розголошуються.

Літаки для України: останні новини

Україна активно працює над тим, щоб партнери погодилися на постачання бойових літаків. Попри те, що бажані F16 Україні все ще не передають, деякі зрушення у цих процесах вже є. Зокрема, Словаччина оголосила про надання Україні винищувачів МіГ-29. Наша країна отримає 13 таких літаків.

Про передачу МіГ-29 Україні заявили і в Польщі. Президент країни Андрій Дуда аносував поставку чотирьох літаків, наголосивши, що решту винищувачів ще готують.

Військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил Збройних сил України Андрій Крамаров вважає, що літаки, які пообіцяли надати в Польщі та Словаччині, можуть бути модифіковані під стандарти НАТО. Крім того, на них стоїть покращена авіоніка.

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