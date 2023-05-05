Раніше Варшава хотіла законтрактувати майже сотню таких гелікоптерів.

Польща отримає від Сполучених Штатів ударні гелікоптери Apache. Як повідомив міністр оборони Маріуш Блащак, Вашингтон надасть Варшаві цю техніку з власних запасів.

Вони будуть працювати на східному фланзі НАТО. Міністр відзначив, що ці вертольоти разом з танками Abrams утворюють хороший тандем.

"Ми отримали запевнення, що армія США з власних ресурсів надасть нам вертольоти Apache, які добре працюють з танками Abrams. Машини підуть на східний фланг НАТО і становитимуть закриття Брестських воріт", - передає слова Блащака "Польське радіо".

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Як зазначив міністр, Apache допоможуть посилити захист країни, а також унеможливлять напад на Польщу зі сходу.

Співпраця США і Польщі у воєнному напрямку: що відомо

У вересні минулого року Польща подала заявку щодо купівлі майже однієї сотні гелікоптерів Apache. Якщо увесь план поставки вдасться виконати, то у Варшави буде найбільший арсенал таких ударних вертольотів у світі після США.

На початку квітня 2023-го року США стало відомо, що США продадуть Польщі 24 винищувачі за символічний долар.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна збільшить присутність американських воєнних на своїй території.

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