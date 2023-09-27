Швейцарський парламент у вівторок схвалив виведення з експлуатації 25 танків Leopard 2, що відкриває шлях для їх перепродажу Німеччині

Швейцарія погодилася продати Німеччині назад танки Leopard 2 німецького виробництва, щоб допомогти поповнити запаси після пожертвувань Україні.

Як повідомляє Reuters, швейцарський парламент у вівторок схвалив виведення з експлуатації 25 танків Leopard 2, що відкриває шлях для їх перепродажу Німеччині.

Видання нагадує, що у лютому Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням продати деякі з 96 танків Leopard 2, які вона зберігає, виробнику Rheinmetall AG.

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Для дотримання швейцарських законів про нейтралітет Берлін запевнив Берн, що зброя не потрапить до Києва, а залишиться в Німеччині або в союзника з НАТО чи Європейського Союзу.

"Ми дуже раді та вдячні за це рішення", - сказав посол Німеччини у Швейцарії Мішель Флюгер. "Нам потрібні ці танки, вони заповнять прогалини у нас і наших європейських партнерів".

Флюгер також додав, що його країна хотіла б передати частину із закупленої у Швейцарії зброї Україні.

"Ми закупили багато зброї, систем, компонентів або боєприпасів у Швейцарії, включно з нашими партнерами по НАТО, і тепер ми хотіли б передати деякі з цих систем Україні", - сказав він.

Водночас попередні запити Німеччини, Данії та Іспанії дозволити передачу Україні раніше закупленої зброї швейцарського виробництва, були заблоковані Берном через нейтралітет Швейцарії, який забороняє постачання зброї прямо чи опосередковано комбатантам під час війни.

Танки Leopard в Україні

Раніше повідомлялося, що за 13 тижнів контрнаступальної операції Україна втратила лише 5 танків Leopard 2. Загалом було передано 71 одиницю. Зазначається, що усі танки були втрачені на півдні країни.

У липні Німеччина передала Україні перші танки Leopard 1. Повідомлялося, що у майбутньому планується передати Україні 100 танків Leopard 1A5 в рамках проекту, що фінансується спільно з Данією.

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