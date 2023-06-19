Електронні компоненти для виробництва ракет потрапляють до Росії здебільшого через треті країни.

Для виробництва своїх ракет Росія використовує електроніку, більшість якої вироблена в інших державах. На компанії зі США припадає 81% електронних компонентів у російських ракетах.

Про це йдеться в новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола, пише видання LIGA.net. Другою країної після США за часткою електроніки є Швейцарія (8%). На Японію і Німеччину припадає по 3,5%.

Зокрема, у крилатих ракетах повітряного базування Х-101 міститься щонайменше 53 типи електронної компонентної бази (ЕКБ), виготовлених іноземними компаніями. Мова йде про мікросхеми, чіпи та інше.

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Так, для виготовлення ракет Х-101, якими Росія вбиває українців і руйнує інфраструктуру, використовуються технології таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) і Cypress Semiconductor (США).

А в крилатих ракетах морського базування 3М-14 "Калібр" Росія використовує щонайменше 45 типів електроніки іноземного походження.

Зазначається, що балістичні ракети 9М723 і крилаті ракети 9М728/9М729, які є складовими комплексів "Іскандер", оснащуються щонайменше 15 і 32 типами іноземної електроніки відповідно. Для виготовлення аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" Росія використовує як мінімум 48 іноземних електронних компонентів.

Як повідомили LIGA.net у ГУР Міноборони, російська ракета "Торнадо-С" у головній частині містить чип, виготовлений американською компанією Intel.

У групі Єрмака-Макфола зазначають, що електронні компоненти для ракет потрапляють у Росію здебільшого через треті країни. Для обходу санкцій Росія використовує компанії, які нібито не причетні до оборонної промисловості та просто закуповують електроніку на Заході як "для себе", але потім перепродають її до РФ. Крім того, Росія посилює маскування закупівель, використовуючи нелегальні мережі під кураторством спецслужб.

"За даними наших партнерів, Росія використовує низку таких компаній в Туреччині, Казахстані, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Вірменії для того, щоб обходити санкції Заходу", - повідомили LIGA.net у ГУР.

Виготовлення ракет Росією попри санкції

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує виготовляти ракети навіть попри санкції, які забороняють постачати до країни-агресора товари подвійного призначення. Зокрема, про це повідомляв заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, Росія щомісяця може і, ймовірно, виготовляє 25 ракет "Калібр", 2 ракети "Кинджал", 35 крилатих ракет "Х-101" і 5 балістичних ракет "Іскандер-М".

Росія активізувала зусилля з обходу санкцій, і змогла повернути рівень експорту ключових західних мікрочіпів і електроніки, які потрібні для продовження війни проти України, до досанкційних показників. Координатор із питань санкцій у Державному департаменті США Джим О'Браєн заявляв, що європейські компанії продають ці матеріали в інші країни, які перепродають отримане в Росію.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Росія має можливості обходити санкції та отримувати технологічні продукти, необхідні для виготовлення ракет. За його словами, росія хоч і продовжує випускати ракети, їхня кількість значно менша.

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