Радник голови ОП підкреслив, що Росія хоче перевести війну в затяжний конфлікт низької інтенсивності, а також має великі проблеми з ресурсами.

Росія має можливості обходити санкції й отримувати технологічні продукти, необхідні для виготовлення ракет. Але 11-й пакет санкцій має цьому перешкодити й закрити можливості для РФ отримувати хоча б щось.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". За його словами, ця проблема складна, але вона поступово вирішується.

"На жаль, деякі країни, особливо, ті, що періодично цинічно й лицемірно говорять слово "мир", шукають можливість забезпечити Росії посередництво щодо купівлі різних технологій або продуктів подвійного призначення. З цим активно працює Україна", - сказав Подоляк.

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Він зазначив, що хоча Росія й продовжує виготовляти ракети, їхня кількість значно менша.

"З огляду на те, що вона набагато більше втрачає, аніж може виготовляти. Ми разом з коаліцією добре виснажуємо військову промисловість країни-агресорки", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП підкреслив, що Росія хоче перевести війну в затяжний конфлікт низької інтенсивності, а також має великі проблеми з ресурсами.

"Росія хоче мати затяжний конфлікт, але дуже низької інтенсивності. Тому що в неї немає ресурсу на затяжний конфлікт високої інтенсивності. Нам не вигідно ні одне, ні друге. Але хочу підкреслити: в Росії немає необмежених ресурсів. У Росії з ресурсами теж величезні проблеми. Тому що країни поступово відмовляються давати можливість закупляти через них різні продукти. А сама країна-агресорка не спроможна щось виготовляти на сучасному рівні", - зазначив Подоляк.

Війна в Україні - скільки ракет у росіян

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький днями заявив, що попри санкції Кремлю вдалося налагодити виробництво боєприпасів. Росія щомісяця може і, ймовірно, виготовляє 25 ракет "Калібр", 2 ракети "Кинджал", 35 крилатих ракет "Х-101" і 5 балістичних ракет "Іскандер-М".

Голова ГУР Кирило Буданов у лютому заявляв, що в РФ залишилися невеликі відсотки від загальної кількості запасів ракет. За його словами, росіяни на місяць виробляють менше ракет, ніж застосовують в одному залпі.

У квітні Буданов зазначав, що пауза в ракетних обстрілах з боку РФ пов'язана з тим, що окупанти накопичують ракети для зриву наступальної операції українських військ.

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