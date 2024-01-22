Безпілотники вироблятимуться на території обох країн.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс розповів, що обіцяні безпілотники для нашої країни, на які Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів, вироблятимуться на території обох країн. Про це Гарріс розказав у інтерв’ю "Європейській правді".

"Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз – дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах", – зауважив посол.

На уточнююче запитання, чи вироблятимуть дрони і в Україні, і у Великій Британії, дипломат відповів ствердно.

Відео дня

Водночас він не уточнив, про яку кількість дронів іде мова, оскільки процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.

"Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", – зауважив дипломат.

Безпілотники від Британії - що відомо

Під час останнього візиту в Україну прем'єр Британії Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія витратить щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів на масштабну програму швидкої закупівлі та виробництва тисяч військових безпілотників для України, включаючи розвідувальні, ударні та морські БПЛА дальнього радіусу дії.

Водночас британські ЗМІ зазначали, що ця обіцянка поки що є лише планом. Зазначається, що наразі немає твердих контрактів з виробниками дронів, а також чітких планів щодо типів дронів.

Вас також можуть зацікавити новини:

.