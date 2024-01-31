Сьогодні різні представники топ-керівництва ЄС зробили взаємовиключні заяві про те, чи отримає Україна обіцяні снаряди.

Євросоюз таки виконає свою обіцянку передати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів до березня наступного року. Про це заявив уповноважений з питань оборони виконавчої влади ЄС Тьєррі Бретон у кулуарах зустрічі міністрів оборони в Брюсселі, пише Politico.

"Ми вже на цьому рівні сьогодні, іншими словами — ми на два місяці випереджаємо графік у нашій спроможності виробляти більше боєприпасів у Європі, звичайно, для України, але також і для нашої власної безпеки", — сказав Бретон у середу, 31 січня.

За його словами, виробничі потужності ЄС мають сягнути 1,4 мільйона артилерійських снарядів у 2024 році, а в 2025-му – вже 2 мільйонів.

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"З лютого минулого року ми значно збільшили потужність виробництва боєприпасів у Європі, майже на 50% від того, що було", — стверджує Бретон.

На запитання про те, скільки ж снарядів отримає Україна, Бретон сказав, що це залежить від країн-членів, і переадресував питання головному дипломату ЄС Жозепу Борреллю.

"Я говорю лише про промислову базу", — наголосив Бретон.

Мільйон снарядів для України: що відомо

Як писав УНІАН, на початку минулого року Євросоюз взяв на себе зобов’язання передати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Однак у листопаді головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що Європа не впорається із цим завданням. На той час було доставлено лише близько 30% від загального плану.

У середу, 31 січня, Боррель підтвердив, що ЄС категорично не встигає виконати обіцянку щодо поставок боєприпасів Україні. За його словами, зараз Україні передали лише 330 тисяч снарядів з обіцяного мільйона – переважно з власних запасів європейських армій. А до березня поставки вдастсься виконати орієнтовно на 52%.

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