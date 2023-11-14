Це не означає, що європейська промисловість не має потужностей на виробництво такої кількості снарядів, і тому членів ЄС закликають зробити задоволення потреб України пріоритетом.

До березня країни-члени Євросоюзу можуть не встигнути надати Україні мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу. Зокрема, у нього запитали, чому сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що до березня 2024 року не вдасться передати Україні 1 млн артилерійських снарядів, коли одночасно комісар ЄС з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон заявив, що це зобов'язання буде дотримано.

"Залежить від того, про що ми говоримо. Чи говоримо про виробничі потужності? Чи говоримо про конкретні постачання, які вже дійшли до лінії фронту і готові до застосування? Чи говоримо про замовлення? Це цілий процес. У який момент ми описуємо мету? Відповідно до інформації комісара Бретона, європейська промисловість має потужності виробляти один мільйон снарядів у рік. Але це не означає, що ми матимемо готовим один мільйон снарядів до березня", - наголосив Боррель.

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"Можливо до березня ми не матимемо одного мільйона снарядів, але це залежатиме від того, як швидко промисловість отримає замовлення і як швидко промисловість відреагує. Тому, обидва варіанти одночасно можуть бути правдивими", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС допустив, що до березня можливо не вдасться виробити один мільйон артилерійських снарядів, але якщо промисловість має потужності виробити їх, країни-члени повинні видати замовлення, аби ці боєприпаси були вироблені.

Окремо Боррель зазначив, що постачання снарядів до України триває. Зокрема, за останніми даними, наразі вже вдалося доставити до України понад 300 тис снарядів або 30% від мети в 1 млн снарядів. Ці снаряди були доставлені в Україну з запасів або після перенаправлення замовлень з третіх країн.

"Європейська промисловість багато експортує у треті країни. Тому, ми звертаємося до країн-членів перенаправити і змінити пріоритети для того, аби зробити пріоритетом виробництво для України", - сказав Боррель.

Боєприпаси для ЗСУ від партнерів

Раніше Європейська служба зовнішньополітичної діяльності поінформувала дипломатів про те, що ЄС, швидше за все, не досягне мети, наміченої на березень 2024 року, у постачанні 1 млн снарядів до України. Відповідно до планів, складених раніше цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12-місячного періоду, спочатку за рахунок використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

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