Снаряди будуть надіслані протягом 12 місяців

На зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі узгодили постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів.

Як пише The Guardian, це підтвердив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на полях зустрічі.

"Ми досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 мільйона снарядів калібру 155 мм", – сказав він.

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За словами Певкура, снаряди будуть надіслані протягом 12 місяців. Він зазначив, що потрібно вирішити "багато, багато" деталей.

"Найважливіше, щоб ми завершили ці переговори, і це показує мені одне: якщо є бажання, є спосіб", – додав він.

Боєприпаси для України - що треба знати

Під час цієї фази війни з Росією українські сили використовують шалену кількість боєприпасів. Financial Times повідомляла про 5 тисяч артилерійських пострілів щодня.

Через такий обсяг у країн-партнерів виникла низка проблем із забезпеченням. У НАТО заявляли, що війна в Україні виснажує запаси боєприпасів і заявляли про необхідність нарощувати їх виробництво. Однак у Європі виник серйозний дефіцит вибухівки.

Раніше стало відомо, що в Євросоюзі обговорюють план по закупівлі боєприпасів для України. Йшлося як про передачу наявних, так і про закупівлю в інших країнах.

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