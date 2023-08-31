Артилерійські системи L119 та M777, а також бойові машини піхоти CV90 виробництва цієї компанії вже активно використовують українські військові.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян", - сказав Зеленський.

За його словами, озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, вже активно діє в Україні, допомагає наближати перемогу та отримує надзвичайно схвальні відгуки українських військових.

За підсумками зустрічі було підписано угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та компанією.

Також було підписано Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міноборони України та BAE Systems.

Виробництво зброї в Україні

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна планує максимально наростити обсяги власного виробництва озброєння. Зокрема, йдеться про виготовлення снарядів, дронів, ракет, бронетехніки тощо. Зеленський підкреслив, що фінанси на це у держави є.

Раніше стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall оголосив про наміри запустити в Україні виробництво своєї бронетехніки. Голова концерну Армін Паппергер повідомив, що планує взяти в довгострокову оренду українські танкові заводи, щоб виготовляти там свою продукцію. Rheinmetall може налагодити виробництво танків в Україні вже незабаром.

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