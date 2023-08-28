Зокрема, йдеться про виробництво українських гармат, снарядів, дронів, ракет та бронетехніки.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що країна планує максимально наростити обсяги власного виробництва озброєння, зокрема снарядів, дронів, ракет, бронетехніки тощо. Він наголосив, що фінанси на це у держави є.

Зокрема, президент нагадав, що на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача її учасники обговорили ситуацію на передовій.

"Передусім Купʼянський напрямок, ключові точки Донеччини – Бахмут, Авдіївка, Марʼїнка, південні напрямки, зокрема, Оріхівський", - зазначив він.

Також на Ставці заслухали доповідь очільника Головного управління розвідки щодо планів окупантів. Глава держави пообіцяв, що Україна обов’язково відповість на них і зробить це "так, як вони не очікують".

Крім того, сьогодні Зеленський провів окрему нараду щодо українського виробництва зброї, в якій взяли участь представники Мінстратегпрому, "Укроборонпрому" та керівники вітчизняних виробництв.

"Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", - наголосив він.

Також президент розповів, що поставив своїм підлеглим кілька завдань на наступну Ставку. Перше із них стосується звіту щодо підготовки до зими, який включатиме різні аспекти, зокрема безпекові. Друге - програми підготовки до застосування нових бойових літаків.

"Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання", - сказав він.

Засідання Ставки - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, на ньому обговорили ситуацію на фронті, забезпечення українського війська, підготовку до ворожих обстрілів інфраструктури та перехід українських повітряних сил на нові літаки.

Також учасники ставки торкнулися питання інспектування військово-лікарських комісій. За словами президента, його планують розглянути на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

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