Президент України зустрівся з міністром підприємництва Данії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем протиповітряної оборони для Миколаївської області. По останній цього місяця Росія б'є ракетами "Онікс".

Про системи ППО глава держави згадав у Telegram за підсумками зустрічі з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу. Зокрема, президент подякував уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми обговорили захист України від російського терору. Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області. Окрема увага - перспективам розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну", - повідомив Зеленський.

Як повідомляє прес-служба президента України, міністр підприємництва Данії відзначив можливості для посилення співпраці між країнами та повідомив про рішення данського уряду виділити додаткове фінансування для українського механізму Експортно-інвестиційного фонду Данії.

Зокрема, механізм повністю покриває ризики для данських експортерів та інвесторів, а також надає фінансування українським приватним компаніям і держустановам. Для нього уряд Данії виділить іще майже 380 млн євро. Ці кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та будівництво вітряних електростанцій.

Військова допомога Данії для України - останні новини

Раніше посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Копенгаґен віддає Україні усі свої винищувачі F-16, вони мають бути вже цього літа.

Влітку минулого року премʼєр-міністер країни Метте Фредеріксен оголосила, що вони передадуть українській армії 19 американських винищувачів F-16.

Нещодавно в Данії заявили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму майже 300 мільйонів євро. Кошти спрямують, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

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