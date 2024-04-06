Супротивнику зручно використовувати ракети "Онікс" у прибережних регіонах, зазначила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня української держави.

Повномасштабна війна в Україні триває, і російські загарбники б'ють по півдню нашої країни - Одеській, Миколаївській областях, ракетами "Онікс" частіше, ніж по інших регіонах.

Ракета "Онікс" надзвукова та протикорабельна, що робить її мало вразливою для систем протиповітряної оборони України, та й росіянам таке озброєння зручно використовувати в прибережних областях, розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нашої держави Наталя Гуменюк в ефірі каналу "FreeДом".

"...Одеська, Миколаївська область - це якраз регіони, які розташовані на узбережжі Чорного моря, і досить потужний потенціал цих регіонів зосереджений на береговій лінії. Тому тут ракети "Онікс" ворог використовує максимально часто порівняно з іншими регіонами", - пояснила вона.

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Дронова атака і ракетний удар Росії по Україні - сьогодні це варто знати

У ніч на 5 квітня росіяни атакували південь української держави дронами-вбивцями. Зокрема, в Одеській області метою супротивника була енергетична інфраструктура. Українські воїни збили всі чотири безпілотники противника, які атакували регіон.

У ніч на 6 квітня ворог запустив по українській землі і дрони, і ракети. Зокрема, під ударом опинилися Запоріжжя та Харків, є жертви та руйнування. Захисники України ліквідували три російські ракети та 28 безпілотників.

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