Міністр оборони Данії Троельс Лунд Пульсен зазначив, що це вже 17-й пакет допомоги.

У Данії заявили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму майже 300 мільйонів євро. Кошти спрямують, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

У Міноборони Данії повідомили, що виділено кошти на створення значного морського потенціалу, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Загальна сума допомоги становить близько 2,2 мільярда данських крон, а це приблизно 295 мільйонів євро.

"Інвестиції в українську оборонну промисловість для закупівлі та передачі зброї та боєприпасів, безпілотників і виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також значна морська допомога. Це основні елементи 17-го пакета допомоги, щодо якого уряд сьогодні провів консультації з датським комітетом із питань зовнішньої політики", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку міністр оборони Данії Троельс Лунд Пульсен зазначив, що це вже 17-й пакет допомоги. За його словами, підтримка спрямована на розширення оборонно-промислового співробітництва з Україною, зокрема на зміцнення та нарощування українського виробництва артилерійських снарядів, ракет і безпілотників.

Зазначається, що цей пакет допомоги передбачає низку угод із членами НАТО як щодо закупівель, так і щодо пожертв. Частину обладнання нададуть компанії Данії.

Допомога від Данії - останні новини

12 березня стало відомо, що Данія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме самохідні артилерійські установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

Крім того, Копенгаген пообіцяв передати Києву 19 винищувачів F-16, які так необхідні ЗСУ.

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