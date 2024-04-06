Україна не може покладатися виключно на допомогу партнерів, частину зброї закуповують за контрактами в інших країнах.

Україна посилила захист енергооб'єктів, але цього не завжди вистачає, щоб відбити всі атаки росіян. Про це заявив в інтерв'ю українському телемарафону президент Володимир Зеленський.

"Вони будуть добивати нашу енергосистему. Це їхнє бажання. Я вважаю, що ми зможемо пройти цей шлях. Ми багато енергооб'єктів змогли захистити. Як системами ППО, так і іншим захистом 1, 2 та 3 рівня. Це бетонний захист. Але є ракети, проти яких цей захист, проти яких ці системи не працюють, на жаль", – сказав президент.

Він також додав, що проти деяких цілей працюють лише системи ППО Patriot, або їхній аналог. А в Україні їх недостатньо, щоб захистити всі потенційні цілі.

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"І тут нам доводиться обирати – який об'єкт захистити, це місто чи інше, в той чи інший момент. Через відповідні пересування того, що не має пересуватися, ви втрачаєте і швидкість і захист. Сьогодні інтенсивність обстрілів РФ достатньо висока. Запас ракет для ППО у нас на сьогодні є. Але я вважаю, що ми маємо думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжити така ж і нам буде не вистачати. Якщо вони будуть щоденно бити так, як робили це останній місяць", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна почала самостійно закуповувати снаряди для систем ППО, адже міжнародної допомоги недостатньо, враховуючи інтенсивність обстрілів.

"Все це коштує гроші. Якщо на початку війни ми розраховували лише на міжнародну допомогу. То сьогодні ми розраховуємо і на власні контракти. Ми окремо почали працювати за різними країнами, не чекаючи допомогу. Через різні контракти, різні домовленості, закриті та відкриті, І у нас з'явилося постачання боєприпасів як для артилерії, так і ППО", – пояснив Зеленський.

Нестача боєприпасів для ППО: що відомо

Напередодні The Telegraph повідомляв про критичний брак боєприпасів для ППО в Україні. За їхньою інформацією, до кінця місяця Україна збиватиме одну з п'яти ракет РФ.

Видання також цитує російських офіційних осіб, які заявили, що "знають, що в Україні закінчуються боєприпаси" і готові завдавати ударів.

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