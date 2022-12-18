Він назвав погрози деяких представників РФ смішними.

Президент України Володимир Зеленський підняв тему можливих поставок нашій країні американських систем ППО Patriot й істерик деяких представників Росії у зв'язку з цим.

Як поділився глава української держави в інтерв'ю французькій телекомпанії LCI, він особисто займається питанням поставок цих систем ППО:

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо – це мої особисті стосунки з президентом Байденом".

Не зміг Зеленський не відповісти на погрози Москви через постачання систем Patriot нашій країні. "Погрози від деяких їхніх офіційних осіб з приводу наявності Patriot на нашій землі, вони смішні. Це в них алкоголь говорить. Я вважаю, що вони часто нетверезими щось формулюють і комусь погрожують", - переконаний президент України.

Передача Україні систем Patriot

У середині грудня з'явилася інформація про те, що США можуть передати Україні ЗРК Patriot.

У посольстві Росії у Вашингтоні заявили, що передача Україні систем протиповітряної оборони Patriot може призвести до непередбачуваних наслідків. Вони переконані, що це - "черговий провокаційний крок" Білого дому.

Речник Пентагону Пет Райдер прокоментував заяву посольства РФ у Вашингтоні про постачання комплексів Patriot в Україну. Він наголосив, що Росія не диктуватиме США, яку військову техніку відправляти Києву.

Вас також можуть зацікавити новини: