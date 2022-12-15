Російські дипломати кажуть, що Штати "все глибше втягуються" у війну.

У Росії заявили, що передача Україні систем протиповітряної оборони Patriot може призвести до непередбачуваних наслідків.

Російські пропагандистські ЗМІ поширили відповідний коментар посольства Росії у Вашингтоні. У ньому говориться, що передача ППО стала б "черговим провокаційним кроком" Білого дому.

"У США розгорнута інформаційна кампанія про нібито підготовку відправки Києву високотехнологічних комплексів протиповітряної оборони. Якщо ці відомості підтвердяться, то ми станемо свідками чергового провокаційного кроку адміністрації, який може призвести до непередбачуваних наслідків", - заявили в посольстві.

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Російські дипломати заявили, що Штати "все глибше втягуються" у війну в Україні і своїми діями "завдають колосальної шкоди не тільки російсько-американським відносинам, а й створюють додаткові ризики для глобальної безпеки".

Можлива передача Україні Patriot

Як відомо, 13 грудня низка американських ЗМІ повідомили, що Пентагон має намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов опублікував в Twitter постер фільму "Patriot", зазначивши, що американську класику "приємно переглядати".

Наступного дня представник Білого дому заявив, що США готують новий пакет допомоги Збройним Силам України, в якому перевагу віддали ППО.

Він сказав, що не може підтвердити повідомлення журналістів про постачання систем Patriot в Україну.

Нагадаємо, що у вересні Росія вже погрожувала США, що ті стануть "стороною конфлікту", якщо передадуть ЗСУ ракети більшої дальності.

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