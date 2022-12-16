Водночас речник Пентагону поки не може прокоментувати інформацію ЗМІ про передачу Україні ЗРК Patriot.

Спікер Пентагону Пет Райдер прокоментував заяву посольства РФ у Вашингтоні про те, що можливе постачання комплексів Patriot в Україну є провокаційним кроком і "призведе до непередбачуваних наслідків". Він наголосив, що Росія не диктуватиме США, яку військову техніку відправляти в Україну.

Під час брифінгу Райдер зазначив, що те, що Росія, яка напала на свого сусіда, знищує цивільних громадян та руйнує цивільну інфраструктуру України, вирішила використати такі слова, як провокація, щоб описати системи, призначені для порятунку життів, є "іронічним і дуже показовим".

"Ми не дозволимо Росії диктувати, яку військову допомогу передавати", - наголосив він.

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Райдер також додав, що Росія є агресором і могла б вивести війська з України, тим самим зупинивши війну. Водночас він зауважив, що поки не може прокоментувати інформацію про постачання Patriot Україні, яка тиражується в ЗМІ.

Військова допомога США Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби". Вони можуть з високим ступенем точності вражати російські військові позиції.

Крім того, Пентагон розширить програму підготовки для українських військових, яка проходить на базі у Німеччині. З початку 2023 року навчання в американських інструкторів щомісяця зможуть проходити близько батальйону українських військових - 600-800 осіб. Як відомо, зараз навчання щомісячно проходять близько 300 осіб.

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