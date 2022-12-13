Незрозуміло, скільки ракетних пускових установок буде відправлено.

Білий дім фіналізує підготовку до відправки Україні американських ЗРК Patriot, пише CNN з посиланням на офіційних осіб США і високопоставленого представника адміністрації Байдена.

Передача ще має бути схвалена главою Пентагону Ллойдом Остіном і затверджена підписом Джо Байдена.

Невідомо, скільки ракетних пускових установок буде відправлено, але звичайна батарея Patriot складається з радару, який виявляє і відстежує цілі, комп'ютерів, електроенергетичного обладнання, станції управління боєм і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до запуску ракети.

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Очікується, що після узгодження ЗРК будуть доставлені в найкоротші терміни.

Українських військових планують навчити їхньому користуванню на базі армії США в Німеччині.

Patriot - у чому відмінність цього ЗРК від інших систем ППО

На відміну від невеликих систем ППО, ракетним батареям Patriot потрібні набагато більші розрахунки, а для їхнього належного управління потрібні десятки людей.

Ця система вважається однією з найефективніших засобів дальньої дії для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, що наближаються, а також від деяких літаків.

Завдяки своїй великій дальності і висоті цей ЗРК потенційно може збивати російські ракети і літаки далеко від завданих цілей на території України.

Patriot для України – що відомо

Україна неодноразово закликала Захід передати ЗСУ далекобійні Patriot, щоб мінімізувати втрати від повітряних масованих атак Росії.

Першою питання щодо передачі Україні ЗРК порушила Польща, коли Німеччина запропонувала ці системи Варшаві. Однак у Берліні відповіли, що відправка Patriot Києву виключається – це ППО країн НАТО.

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