За його словами, союзники розуміють терміновість.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що кілька країн-членів Альянсу пообіцяли знайти додаткові системи протиповітряної оборони для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. "Союзники розуміють терміновість. Я вітаю оголошення від кількох союзників з надання більшої кількості снарядів і більше типів систем для України. Вони також розуміють терміновість нарощення зусиль, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. Відповідно, союзники тепер повернуться та вивчать свої запаси, проаналізують, чи є способи, аби вони надали більше систем, і зокрема "Петріоти"", - наголосив Столтенберг.

За його словами, також країни-члени НАТО також розглянуть можливість надання запасних частин та снарядів до тих систем, які вже перебувають в Україні.

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Він сказав, що йдеться не лише про системи і батареї, але й про постачання перехоплювачів для ППО. Однак більше подробиць він не може повідомити, поки союзники не завершать свої відповідні зусилля. "Кілька союзників пообіцяли, що вони повинні докласти нових зусиль з того приводу, що вони можуть зробити і що доставити", - додав Столтенберг.

Окремо генеральний секретар Альянсу повідомив, що сьогодні відбулося засідання Ради Україна-НАТО. На цьому засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив оновлену інформацію про короткотермінові і довгострокові потреби України, а також про прогрес на шляху втілення реформ.

"Ситуація на полі бою залишається серйозною. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, більше боєприпасів і більше допомоги", - наголосив Столтенберг.

Україна потребує ППО: останні новини

Нагадаємо, нещодавно очільник Міністерства закордонних справ України заявив, що партнери не надають достатньої кількості систем ППО, хоча й мають у своїх арсеналах понад 100 ЗРК Patriot.

Сьогодні у Німеччині заявили, що ініціюють терміновий пошук систем протиповітряної оборони для посилення захисту неба над Україною.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки негайно вживають заходів на заклик України надати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

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