Глава МЗС України заявив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на постачанні систем ППО.

У четвер, 4 квітня, під час зустрічі Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва. Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Голова МЗС України зазначив, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", – додав міністр.

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Кулеба також підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.

"Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій в День народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", – вказав Кулеба.

Важливість Patriot для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше закликв міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору передати Україні усі наявні в світі системи протиповітряної оборони Patriot.

Кулеба заявляє, що міжнародні партнери України не надають достатньої кількості систем протиповітряної оборони для захисту від російських ракетних атак, хоча вони мають в наявності у своїх арсеналах понад 100 систем Patriot.

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