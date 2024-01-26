За останні місяці українська армія неодноразово успішно атакувала морськими дронами Чорноморський флот РФ. Але в міру того, як російський флот стає все кращим в протидії їм, ця перевага знаходиться під загрозою. Як пише Naval News, тепер Україна прагне ввести в бій цілу армію підводних дронів, щоб домінувати в Чорному морі.
Згідно з матеріалами Naval News, українська сторона збирається використовувати проект під назвою FURY ("перший український роботизований флот") для розгортання підводних дронів, які зможуть атакувати кораблі російського Чорноморського флоту.
Особливість проекту FURY полягає в тому, що його автори не намагаються створити абсолютно новий підводний безпілотник. Українська модель буде зроблена на базі вже наявних західних підводних БПЛА.
Створення таких дронів є складним завданням, набагато складнішим, ніж створення надводних кораблів. Однак підхід проекту FURY полягає в партнерстві з досвідченим західним виробником таких дронів і, по суті, в озброєнні існуючої платформи. Це значно знижує ризик розробки і повинно привести до створення набагато більш здатної платформи, ніж якщо починати з нуля, пише Naval News.
Відзначається, що автономні підводні дрони мають очевидні переваги - раптовість, скритність і виживання. І хоча вони, ймовірно, будуть дорожчими нинішніх безекіпажних дронів, використовуваних Україною, вони будуть багаторазовими і, отже, більш дешевими в довгостроковій перспективі. У той же час вони не вимагають такої кількості матеріально-технічних засобів і персоналу, як звичайні підводні човни.
Такі переобладнані підводні дрони зможуть нести автономну зброю, таку як міни або торпеди, або навіть ракети, що запускаються з підводного човна. Також на них можна буде встановити цілий ряд датчиків, і крім атаки, вони зможуть виконувати розвідувальні завдання.
Морські дрони України
У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нашій країні вдалося налагодити власне виробництво морських дронів. Він оголосив, що Україна стала першою країною, яка змогла сформувати подібний флот через вимушену війну з Росією.
Також ЗСУ показували роботу нового підводного дрона "Марічка", особливістю якого є невидимість для ворожих засобів РЕБ і дальність ураження – 1000 км.його можна використовувати як бойовий, вантажний або розвідувальний дрон. "Марічка" здатна вразити не тільки наводні цілі, а й берегові укріплення і опори мостів.