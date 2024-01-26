Україна збирається використовувати проект FURY ("перший український роботизований флот") для розгортання підводних дронів, які зможуть атакувати кораблі ЧФ РФ.

За останні місяці українська армія неодноразово успішно атакувала морськими дронами Чорноморський флот РФ. Але в міру того, як російський флот стає все кращим в протидії їм, ця перевага знаходиться під загрозою. Як пише Naval News, тепер Україна прагне ввести в бій цілу армію підводних дронів, щоб домінувати в Чорному морі.

Згідно з матеріалами Naval News, українська сторона збирається використовувати проект під назвою FURY ("перший український роботизований флот") для розгортання підводних дронів, які зможуть атакувати кораблі російського Чорноморського флоту.

Особливість проекту FURY полягає в тому, що його автори не намагаються створити абсолютно новий підводний безпілотник. Українська модель буде зроблена на базі вже наявних західних підводних БПЛА.

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Створення таких дронів є складним завданням, набагато складнішим, ніж створення надводних кораблів. Однак підхід проекту FURY полягає в партнерстві з досвідченим західним виробником таких дронів і, по суті, в озброєнні існуючої платформи. Це значно знижує ризик розробки і повинно привести до створення набагато більш здатної платформи, ніж якщо починати з нуля, пише Naval News.

Відзначається, що автономні підводні дрони мають очевидні переваги - раптовість, скритність і виживання. І хоча вони, ймовірно, будуть дорожчими нинішніх безекіпажних дронів, використовуваних Україною, вони будуть багаторазовими і, отже, більш дешевими в довгостроковій перспективі. У той же час вони не вимагають такої кількості матеріально-технічних засобів і персоналу, як звичайні підводні човни.

Такі переобладнані підводні дрони зможуть нести автономну зброю, таку як міни або торпеди, або навіть ракети, що запускаються з підводного човна. Також на них можна буде встановити цілий ряд датчиків, і крім атаки, вони зможуть виконувати розвідувальні завдання.

Морські дрони України

У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нашій країні вдалося налагодити власне виробництво морських дронів. Він оголосив, що Україна стала першою країною, яка змогла сформувати подібний флот через вимушену війну з Росією.

Також ЗСУ показували роботу нового підводного дрона "Марічка", особливістю якого є невидимість для ворожих засобів РЕБ і дальність ураження – 1000 км.його можна використовувати як бойовий, вантажний або розвідувальний дрон. "Марічка" здатна вразити не тільки наводні цілі, а й берегові укріплення і опори мостів.

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