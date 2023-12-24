СБУ проводить успішні спецоперації на морі не тільки завдяки Sea Baby, але й використовуючи інший дрон "Мамай".

В Службі безпеки України розповіли про ще один вид морських дронів, які відвойовують Чорне море.

Про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше - військовому журналісту Андрію Цаплієнко, а також привідкрили деякі деталі їх виробництва. Зокрема, морський дрон "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Водночас, як говорить голова СБУ Василь Малюк, дрон Sea Baby атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти: "Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується".

Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

Морські дрони України - заява Зеленського

У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нашій країні вдалося налагодити власне виробництво морських дронів. Він оголосив, що Україна стала першою країною, яка змогла сформувати подібний флот через вимушену війну з Росією.

"Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і змушує їх ховатися", - заявив президент України.

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