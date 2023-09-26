Дрон невидимий для ворожих засобів РЕБ і має дальність ураження 1000 км.

Бійці ЗСУ показали, як тестують роботу нового підводного дрона "Марічка", особливістю якого є невидимість для ворожих засобів РЕБ і дальність ураження – 1000 км. Відео випробування опубліковано на сторінці розробників дрона.

Як зазначають розробники, підводний дрон має довжину - 6 м, ширину - 1 м і завдяки достатньо великим габаритам може нести великий заряд уражаючих речовин. Крім того, дальність ураження становить понад 1000 км.

До того ж, як зазначає розробник, цей дрон невидимий для багатьох радарів, ехолотів, сканерів. Може тривалий час перебувати в режимі очікування та запускатись за таймером або сигналом для виконання завдання.

Його можна використовувати як бойовий, вантажний або розвідувальний дрон. "Марічка" здатна уразити не тільки наводні цілі, а й берегові укріплення і опори мостів.

Ціна дрона становить 16 млн грн.

Україна застосовує дрони для атак у Чорному морі

Раніше Україна успішно застосовувала для атак у Чорному морі морські надводні дрони "Морський малюк" (SeaBaby), які є власною розробкою СБУ.

За допомогою цих дронів були атаковані зокрема, Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, а згодом і ракетний корабель "Самум"

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