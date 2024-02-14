Детальної інформації в публічному просторі немає, але джерела кажуть, що це нова тривожна інформація.

Членів Конгресу США проінформують про "серйозну загрозу національній безпеці". Як повідомляє CNN із посиланням на свої джерела, загроза походить від Росії.

У середу, 14 лютого, голова Комітету з розвідки Палати представників (нижня палата Конгресу) Майк Тернер повідомив, що конгресменам нададуть для ознайомлення інформацію про загрозу нацбезппеці. У листі, який Тернер надіслав конгресменам, стверджується, що це термінова справа, яка стосується "дестабілізуючої іноземної військової потужності".

У листі зазначалося, що дозвіл для конгресменів на ознайомлення із секретною інформацією діятиме від середи до п’ятниці. При цьому Тернер закликав президента Джо Байдена розсекретити "всю інформацію, що стосується цієї загрози".

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Інших подробиць щодо суті цієї загрози Тернер не навів. Але "два джерела і офіційний представник США" розповіли CNN, що загроза пов'язана з Росією. Численні джерела, знайомі з даними розвідки, охарактеризували ці дані як "дуже чутливі". Одне з джерел, яке бачило дані розвідки, підтвердило, що "насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий" російський потенціал, "про який нам нещодавно стало відомо".

Радник з питань національної безпеки Білого дому Джейк Салліван на брифінгу підтвердив наявність такої інформації і заявив, що він домовився на четвер про особисту зустріч із провідними конгресменами, аби обговорити цю інформацію з ними. Але Тернер із своєю публічною заявою його випередив, що, за словами Саллівана, його здивувало.

Також радник Білого дому сказав, що не може публічно розкривати подробиць щодо тієї небезпеки, про яку він хотів поговорити з конгресменами. Але зауважив, що адміністрація Байдена вже й так пішла далі за своїх попередників у розсекреченні даних розвідки щодо національних інтересів США.

"Тож ви точно не побачите небажання зробити це, якщо це буде в інтересах нашої національної безпеки", — сказав Салліван.

Загроза для країн Заходу від Росії

Як писав УНІАН, в НАТО усе активніше звучать попередження про те, що Росія може здійснити агресію проти країн альянсу. Зокрема про загрозу прямої війни між РФ та країнами Заходу у січні попереджав Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Найімовірнішою жертвою російської агресії називають країни Балтії. Через це вони вирішили збудувати лінію оборони уздовж кордону.

На тлі цих занепокоєнь Дональд Трамп, який має високі шанси знову стати президентом США, натякнув, що він не проти російської агресії стосовно європейських союзників Америки, які мало витрачають на власну оборону.

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