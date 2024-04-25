Кремль називає "зловмисною вигадкою" заяви США про те, що вони планують завдати шкоди західним супутникам суперзброєю.

Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН, яка закликала всі країни не допустити гонки ядерних озброєнь у космосі. 13 країн-членів Радбезу проголосували "за", Росія була проти, а Китай утримався, повідомляє The Times.

Білий дім звинуватив Москву у планах відправити на орбіту ядерну зброю, здатну паралізувати західні супутники.

Лінда Томас-Грінфілд, посол США в ООН, заявила, що росіянам, мабуть, є що приховувати в коментарях після блокування резолюції.

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"Сьогоднішнє вето викликає запитання: чому? Чому, якщо ви дотримуєтесь правил, ви не підтримаєте резолюцію, яка їх підтверджує? Що ви можете приховувати? Це дивно, і це ганьба", - сказала вона.

Резолюція, розроблена США та Японією, закликала країни дотримуватися Договору про космос часів холодної війни, який забороняє розробку або розміщення ядерної зброї чи іншої зброї масового знищення в космосі.

У разі її ухвалення від країн вимагалося б "активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору та запобігання гонці озброєнь у космічному просторі".

У лютому Білий дім публічно заявив, що Росія розробляє зброю, яка може знищити GPS, супутниковий зв’язок, спостереження та операції військового командування США та їхніх союзників.

Джон Кірбі, представник національної безпеки США, тоді заявив, що його країна не здатна захистити свої супутники від такої зброї. Члени Конгресу, ознайомлені зі звітами розвідки США, назвали цю зброю "серйозною загрозою національній безпеці".

У свою чергу Росія звинуватила адміністрацію Байдена у "зловмисній фабрикації", спрямованій на збільшення фінансування війни в Україні.

Томас-Грінфілд заявила, що голосування не змінило зобов’язання Росії дотримуватися умов Договору про космос 1967 року.

Василь Небензя, посол Росії в ООН, назвав голосування "брудним видовищем", спрямованим на те, щоб показати, що Росія не дотримується умов договору.

"Китай і Росія працюють над окремою угодою, яка б забороняла використання або розміщення зброї масового знищення в космосі. Президент Росії Путін протягом останніх років неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю в разі загрози Росії", - нагадує видання.

Ядерна зброя РФ в космосі: що відомо

В середині лютого американська влада забила на сполох через нову "серйозну загрозу" від Росії. Голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер повідомив, що конгресменам нададуть для ознайомлення інформацію про загрозу нацбезппеці. У листі Тернер стверджував, що це термінова справа, яка стосується "дестабілізуючої іноземної військової потужності".

Згодом стало відомо, що США готують спеціальну резолюцію в ООН стосовно використання ядерної зброї РФ у космосі. Вашингтон занепокоєний можливими планами Москви відправити ядерну зброю на орбіту.

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