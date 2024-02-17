Якщо припустити найгірше, з ладу вийдуть тисячі супутників й космічна ера відкотиться на сотні років назад.

Видання Defence Express проаналізувало, що можуть означати плани Росії, які розбурхали весь світ, по розробці ядерної зброї для ураження супутників в космосі.

Як зазначається, єдиний відомий російський концепт космічного апарату з ядерною силовою установкою у ролі протисупутникової зброї - проєкт під назвою "Екіпаж" або "Зевс". Космічний "буксир" який передбачає використання ядерного двигуна та має змінювати орбіти космічних апаратів, пишуть аналітики.

"Тобто мова йде про космічний апарат з новим рівнем технологій. Але й про російську космонавтику, ексочільник якої пропонує встановити на ракетоносій "Союз" фугасну авіабомбу вагою 9000 кг для ударів по українських містах, а загальний рівень досягнень дозволяє лише розбитись об Місяць", - йдеться у публікації.

Повідомляється, що інший відомий варіант зброї, яка знищує супутники та була протестована на практиці - ядерний вибух у космосі. Випробування такого виду озброєння проводились у 1960-х роках у СРСР та у США. За даними видання, вплив вибуху продемонстрував підрив на висоті 450 км ядерного заряду потужністю 1,45 мегатонни.

"Якщо взяти його вплив виключно на супутники, то утворений після вибуху радіаційний пояс призвів до виведення з ладу 8 супутників з 24, які перебували тоді на орбіті Землі. Це не був одномоментний процес, але через регулярні прольоти супутників через радіаційне поле їх електроніка вийшла з ладу. Щодо впливу на Землю, то мова йде про полярні сяйва, виведення з ладу електромереж та радіоперешкоди", - йдеться у повідомленні.

Як припускається, якщо РФ підірве ядерну бомбу на орбіті, то почнеться процес зі стрімкого збільшення кількості неробочих супутників. При цьому якщо у 1960-ті роки була виведена з ладу третина супутників і мова йшла про лише вісім одиниць, то при аналогічній пропорції на рівні 2024 року це буде тисячі. Бо зараз на орбіті Землі понад 9 тисяч працюючих супутників, з яких понад 8,3 тисячі - на низькій опорній орбіті від 500 до 1000 км. При цьому виведення такої кількості космічних апаратів цілком загрожує Синдром Кесслера - гіпотетичним розвитком подій, коли через зіткнення космічних апаратів та уламків утворюється ще більше уламків, які знищують все більше супутників, утворюється ще більше уламків й так далі. Це триватиме, поки вся орбіта не буде ними захаращена до стану неможливості використання навколоземного простору.

Defence Express припускає, що такий крок РФ цілком можливий на тлі "абсолютної безкарності". Тим паче, що час від часу у Москві заявляють, що західні супутники є для РФ "законною ціллю". Зокрема такі заяви лунали на рівні Генасамблеї ООН ще у жовтні 2022 року.

Якщо Кремль відважиться на такий вибух, то відбудеться нівелювання технологічної переваги, в першу чергу США, для якої навігаційні, комунікаційні та розвідувальні супутники є значною часткою фундаменту обороноздатності. Починаючи від GPS, без якої значна частина американського високоточного озброєння стає безпорадним, зокрема виявлення пусків балістичних ракет, постійний радіолокаційний моніторинг для перехоплення гіперзвукового озброєння тощо.

Автори статті наголошують, що такі дії цілком у стилі Кремля – як під час "шахової партії", яка стрімко наближається до "мату", просто перекинути стіл. При цьому усвідомлюючи, що нічого окрім "глибокого занепокоєння" не почує, хоча це означає перерву космічної ери для всього людства на десятки, чи навіть сотні років.

"Й певним стримувальним фактором є те, що підрив ядерного заряду у космосі є ознакою можливого початку масованої ядерної атаки балістичними ракетами, через створення значних перешкод для загоризонтних РЛС, що потребує зустрічного удару у відповідь", - йдеться у статті.

Водночас припускається, що, можливо, ситуація менш песимістична й про ніяку ядерну зброю чи ядерні можливості РФ у космосі мова не йде. Зокрема у 2022 році начальник військ РЕБ ЗС РФ генерал-лейтенант Юрій Ласточкін повідомив про плани створення мережі супутників радіоелектронної боротьби. Для забезпечення високої потужності РЕБ необхідно мати значну енергетику для живлення системи постановки завад. Як варіант - радіоізотопний термоелектричний генератор, який використовує радіоактивний матеріал для отримання енергії й часом використовується у супутниках ще з 1960-х років. Останній варіант також не означає нічого позитивного для США, але потребує від РФ доволі кропіткої роботи з виведення на орбіту достатньої кількості супутників з комплексами РЕБ. При цьому за весь 2023 рік РФ здійснила лише 19 космічних запусків з яких 6 було для обслуговування МКС.

Що відомо про протисупутникову зброю РФ:

Нещодавно американські ЗМІ написали, що конгресмени дізналися про плани РФ розробити ядерну зброю для ураження супутників.

Згодом у Білому домі підтвердили, що стежать за діяльністю Росії в цьому напрямку. Вони не розкривають деталей, однак кажуть, що це пов'язано з "протисупутниковим потенціалом", а також порушує Договір про космос 1967 року.

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