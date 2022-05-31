Наголошується, що Puma може робити те, на що зі всіх дронів ЗСУ здатний лише Bayraktar TB2.

Підрозділ аеророзвідки одного зі з’єднань на Запорізькому напрямку успішно застосовує обладнання, яке надійшло для ЗС України як військова допомога від США. Мова йде про безпілотні літальні апарати Puma (англ. Puma – Pointer Upgraded Mission Ability).

Про це розказали у Міністерстві оборони України.

"Puma може робити те, на що зі всіх дронів ЗСУ здатний лише Bayraktar TB2 – підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння", - повідомляють у відомстві.

Крім того, він з корисного навантаження несе чотири камери (дві оптичні та дві інфрачервоні). БПЛА оснащений оптико-електронною системою Mantis i45N, яка об’єднує у собі звичайну та тепловізійну камери, і це дозволяє виявляти противника як вдень, так і вночі.

"Українські захисники успішно пройшли підготовку до застосування цього виду озброєння і вже "працюють" на передовій", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують отримувати військову допомогу від західних партнерів для протистояння окупаційній армії Росії. Так, серед іншого українські військові вже отримали від Великобританії бойові броньовані машини тактичної підтримки "Wolfhound". У мережі з'явилося відео одного з тренувань ЗСУ з освоєння цієї техніки.

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