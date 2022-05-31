Підрозділ аеророзвідки одного зі з’єднань на Запорізькому напрямку успішно застосовує обладнання, яке надійшло для ЗС України як військова допомога від США. Мова йде про безпілотні літальні апарати Puma (англ. Puma – Pointer Upgraded Mission Ability).
Про це розказали у Міністерстві оборони України.
"Puma може робити те, на що зі всіх дронів ЗСУ здатний лише Bayraktar TB2 – підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння", - повідомляють у відомстві.
Крім того, він з корисного навантаження несе чотири камери (дві оптичні та дві інфрачервоні). БПЛА оснащений оптико-електронною системою Mantis i45N, яка об’єднує у собі звичайну та тепловізійну камери, і це дозволяє виявляти противника як вдень, так і вночі.
"Українські захисники успішно пройшли підготовку до застосування цього виду озброєння і вже "працюють" на передовій", - повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, Збройні сили України продовжують отримувати військову допомогу від західних партнерів для протистояння окупаційній армії Росії. Так, серед іншого українські військові вже отримали від Великобританії бойові броньовані машини тактичної підтримки "Wolfhound". У мережі з'явилося відео одного з тренувань ЗСУ з освоєння цієї техніки.