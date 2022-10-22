Безпілотники як і раніше активно застосовуються українськими захисниками.

Останнім часом з фронту не надходила інформація про застосування "Байрактарів" і відео ураження ворогів за допомогою безпілотника турецького виробництва. Однак українські захисники як і раніше використовують ці БПЛА. Просто зараз інформацію про роботу дронів почали менше поширювати в публічному полі.

Такі відомості надійшли від радника Офісу президента України Олексія Арестовича під час його розмови з російським опозиціонером і юристом Марком Фейгіним.

"Все добре з "Байрактарами". Андрій Єрмак (керівник ОПУ — УНІАН) не дарма їздив на завод до Туреччини місяць тому. Все добре з "Байрактарами", просто ми їх не випинаємо. Вони не миготять у нас в кожному другому повідомленні: "Байрактари" перемогли, "Байрактари" те, "Байрактари" це. Вони працюють, але ми просто не акцентуємо увагу, не педалюємо цю тему", — заявив Арестович.

Фейгін запитав радника ОПУ, чи була така установка. Той назвав такий крок "розумним", враховуючи позицію Туреччини щодо війни в Україні. Офіційна Анкара також виступає посередником при обміні полоненими. У сукупності це стало причиною, чому в публічному просторі зменшилася кількість інформації про роботу турецьких безпілотників на фронті.

"Байрактари" в Україні: основна інформація

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну БПЛА турецького виробництва стали символом захисту від агресії. У ЗМІ постійно з'являлися ролики із застосуванням "Байрактарів" і ударами по колонах техніки або окремих машинах. Безпілотнику навіть присвятили пісню, яка стала хітом.

Багато країн світу, включаючи Польщу, Канаду і Литву, збирали кошти для придбання "Байрактарів" Україні. Компанія Baykar відправляла ці БПЛА безкоштовно, а гроші застосовувалися на інші потреби.

В Україні теж проходив масштабний збір на "Байрактари". Громадяни нашої країни накопичили 600 мільйонів гривень. Ці гроші витратити на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE. А "Байрактари" Baykar надала безкоштовно.

На початку вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав, що за три дні БПЛА Bayraktar ТВ-2 знищили російську техніку загальною вартістю $26,5 млн.

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