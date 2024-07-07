Удари дальньої дії завдали серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі та іншим ключовим цілям у глибині Росії.

Росія планує створити мережу загороджувальних повітряних куль, натхненна Першою та Другою світовими війнами, щоб перешкодити сміливим атакам безпілотників України. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що російська аерокосмічна фірма каже, що вже почала тестувати повітряні кулі, здатні утримувати сітку, яка, як сподіваються, забезпечить захист від ударів дальньої дії, які сильно пошкодили енергетичну інфраструктуру та інші ключові цілі всередині Росії. Повітряні кулі призначені для запуску з ангарів, швидкого підйому в ряд, а потім скидання сітки заввишки 250 метрів, щоб утворити захисний кордон.

"Наша основна діяльність — це будівництво вантажних дирижаблів, але сьогодні, спираючись на досвід наших предків, ми створили систему захисту "Бар’єр", - розповіла Поліна Альбек, генеральний директор First Airship. Відео дня

За її словами, повітряні кулі вже пройшли випробування і що її компанія отримала замовлення. Кожна повітряна куля може плавати на висоті до 300 метрів над землею та має максимальне навантаження 30 кг, достатнє для перенесення легкої сітки, яка висить прямо над землею. Повітряні кулі також можуть бути оснащені радаром, засобами радіоелектронних перешкод і відеокамерами, які забезпечують огляд на 360 градусів із радіусом дії до семи миль.

"Ці можливості забезпечують значне вертикальне покриття, створюючи ефективний бар’єр проти низьколітаючих дронів, які загрожують чутливим місцям. Дрони не бачать сітку, вона занадто тонка для них", - наголосила Альбек

Повітряні кулі на війні в Україні

У квітні Forbes повідомляв, що Україна атакує Росію повітряними кулями зі "скидом". Така зброя є дешевою, але на її знищення потрібно витратити дорогу ракету.

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ заявила про збиття аеростату-камікадзе. Ймовірно, це міг бути російський аеростат, приземлений "дружнім вогнем".

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