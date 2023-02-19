ЗСУ фіксують активність російських розвідувальних БПЛА.

Сили оборони України не збивають запущені Росією повітряні кулі, щоб не викривати позицій наших засобів ППО.

"Ці кулі – це способи вивідування, звідки спрацює наша протиповітряна оборона. Ми поки що обмежувалися спостереженням за ними і не відкривали своїх позицій. Ми говоримо про те, що це, ймовірно, способи якраз виснаження протиповітряної оборони і виявлення позицій, з яких вона може спрацювати", – пояснила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла у ефірі телеканалу "Перший".

За її словами, українські сили також фіксують активність російських розвідувальних безпілотників вздовж лінії фронту. Зокрема, 17 лютого бійці ЗСУ збили два ворожих дрони типу "Орлан", ще один БПЛА збили 16 лютого.

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"Тобто активність розвідки в повітрі є", – додала Гуменюк.

Росія почала застосовувати повітряні кулі - що відомо

15 лютого ЗСУ вперше зафіксували в небі над Києвом повітряні кулі РФ. Вони збирали дані про розміщення систем ППО, або просто виснажували ресурс зенітних військ.

Наступного дня РФ здійснила масований пуск ракет по Україні, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

На думку експертів, ворог тепер буде частіше вдаватися до "помилкових повітряних цілей". Таким чином, країна-агресор адаптує свої атаки.

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