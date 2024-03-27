Ймовірно, це міг бути російський аеростат, приземлений "дружнім вогнем".

Інформаційні ресурси окупантів заявили про збиття нібито українського аеростату-камікадзе. За версією росіян, апарат був оснащений GPS-трекером, баластом, джерелом живлення, електронікою та вибухівкою.

Як йдеться у матеріалі Defense Express, електроніка на цих аеростатах запрограмована на підрив вибухівки саме за заданими координатами, а його конструкція нагадує скоріше метеозонд. Росіяни запевняють, що це для ускладення виявлення такої цілі засобами ППО противника.

Зображення із зовнішнім виглядом цього літального апарату вже з’явились у відкритому доступі.

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Аналітики видання зазначають, що це повідомлення виглядає доволі оптимістичним. Воно може означати, що українські захисники знайшли новий імпровізований засіб для ураження ворога. Але не варто виключати варіант, що цей аеростат-камікадзе могли запустити самі російські окупанти, але його збили випадково свої ж "дружнім вогнем".

"Сама новина про цей епізод застосування аеростата у війні РФ проти України подумки повертає нас до "війни аеростатів", яка мала місце на початку 2023 року. Тобто – коли російські окупанти з певною регулярністю запускали повітряні кулі з діаметром оболонки 2-3 метри та кутовими радіолокаційними відбивачами. Метою таких запусків могло бути або безпосередня розвідка системи протиповітряної оборони, або ж просто "спам" нашої ППО. Тим більш, що тут йшлось про малорозмірні літальні апарати, які було доволі складно збивати в силу їх малих розмірів", - пише видання.

Зазначається, що проблематичності в цій історії додавало те, що армія РФ досі має в своєму розпорядженні аеростати різних типів та призначення. Йдеться про аеростати з кутовими відбивачами типу Ау-23, призначені для використання як мішені для тренувань ППО. Але й також мова і про аеростати типів АН-С1 та ВАЛ-120, що можуть брати на борт навіть малокаліберні авіабомби.

Війна в Україні - важливі новини сьогодні

Низка експертів говорили, що російські загарбники зараз не мають сил, щоб знову наступати на столицю України. У лютому командир батальйону ЗСУ "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов (позивний "Філя") поділився думкою, що наступ на Київ 2024 українцям точно не загрожує. За словами нашого оборонця, не виключено, що російські окупанти можуть ще колись зважитися на здійснення такого агресивного кроку.

Щодо можливої загрози для Харкова з боку ворога висловився керівник Харківського гарнізону та сил оборони міста генерал Сергій Мельник. Він заявив, що від країни-агресора можна очікувати чого завгодно, але зараз розмови про нібито черговий наступ на Харків є фейком.

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