Очільник Пентагону пояснив, що по-справжньому надасть українцям можливість здійснювати далекобійні вогневі кампанії проти росіян.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ триває, і лише одні армійські тактичні ракетні системи ATACMS не є "магічним засобом" для здійснення ефективної далекобійної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-21"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

"Стосовно постачання ATACMS, як ви знаєте, ми раніше надали українцям ATACMS. Вони бувають різних типів з різною дальністю. І, звичайно, туди відправляється поєднання боєприпасів. Але я не буду вдаватися в деталі з погляду того, що ми надали, і коли українці фактично застосують ці боєприпаси. Ключова позиція - що вони мають спроможність", - наголосив Остін.

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При цьому, міністр оборони США підкреслив, що лише окремо ці спроможності не є "магічним засобом". За його словами, інтеграція цих спроможностей наряду з такими ракетами, як Storm Shadow, та різними засобами, які надходять від інших країн, по-справжньому нададуть українцям можливість здійснювати далекобійні вогневі кампанії. "Я думаю, що це те, що є найбільш важливим", - сказав Остін.

Ракета ATACMS надана Україні - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The New York Times, минулого тижня США таємно відправили Україні партію далекобійних ракет ATACMS. Йдеться про партію чисельністю понад 100 одиниць.

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, що США у квітні надали Україні далекобійні ракети ATACMS. Але вона не назвала кількість таких ракет, яку отримала Україна. Водночас, заява Штатів про постачання Україні ракет ATACMS призвела по поновлення у Німеччині дебатів щодо Taurus.

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