Заступник голови у парламенті Німеччини з питань закордонних справ і оборони Йоганн Вадефуль заявив, що час настав.

Заява США про постачання Україні ракет ATACMS призвело по поновлення у Німеччині дебатів щодо Taurus.

Представник оборони США заявив журналістам DW, що рішення Америки може мотивувати Німеччину змінити свою думку.

Водночас співрозмовник видання наголосив, що хоча постачання цих далекобійних ракет напряму залежить від Німеччини, враховуючи рішення США і подібні кроки Британії та Франції,, "ми, звичайно, сподіваємося, що це може бути чинником", щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

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Зазначається, що категорична позиція канцлера Олафа Шольца викликала різку критику з боку консервативного опозиційного блоку. При цьому члени правлячої коаліції, а саме Зелені та неоліберальна Вільна демократична партія (FDP), також виступають за відправлення зброї.

Заступник голови у парламенті Німеччини з питань закордонних справ і оборони Йоганн Вадефуль заявив, що його партія місяцями проводила кампанію за постачання Taurus в Україну, але досі не змогла переконати Шольца.

"Настав час відправити Taurus, тому що вони схожі на системи ATACMS, надіслані зі США, і вони дуже потрібні в Україні. Вони мають трохи більший радіус дії, ніж американські системи, і вони здатні досягати своїх цілей дуже витонченим способом", — наголосив Вадефуль.

Надання Україні ракет Taurus - останні новини

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Німеччини не зміг переконати канцлера країни Олафа Шольца надати Україні ракети Taurus. Шольц підтвердив, що не дасть Україні "Тауруси".

На думку президента України Володимира Зеленського, Шольц відмовляється передати Taurus через те, що Taurus - це найпотужніша система озброєння у ФРН.

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