Ймовірно, Росія застосувала новий "гіперзвуковий" комплекс для атаки України 7 лютого.

Росіяни все частіше застосовують для ударів по Україні нові ракетні системи: серед них як їхні власні розробки, та і закордоні озброєння. Про це пише Defense Express.

Серед таких новинок авіаційна крилата ракета Х-69, авіаційний боєприпас "Гром-Э1", та навіть "гіперзвукова" протикорабельна ракета "Циркон". Окрім цього росіяни почали використовувати нові північнокорейські озброєння.

За російськими даними дальність Х-69 становить 290 км, вага її бойової частини — 310 кг. Серед носіїв ракети називають новий російський винищувач п’ятого покоління Су-57, проте скоріш за все для ударів по Україні застосовують більш старі літаки, наприклад бомбардувальник Су-34. Ракету позиціонуюсь як малопомітну, про те її все одно може виявляти українське ППО.

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Гібрид бомби і ракети "Гром-Э1" теж навряд чи можна вважати "чудо-зброєю". Протягом війни відомо про поодинокі випадки застосування таких боєприпасів: перешкодою для їх масового використання може бути велика ціна. Маса бойової частини "Гром-Э1" становить 315 кг, дальність ураження при скиді з висоти 12 км — 120 км.

Найбільш цікавим з цього списку є 3М22 "Циркон", уламки нібито якого 7 лютого впали у Дніпровському районі Києва.

Передбачається, що швидкість ракети складає 11 тис. км/год, що вкрай ускладняє її перехоплення. З іншого боку немає ніяких доказів, що "Циркон" насправді може літати так швидко і при цьому влучно вражати ціль.

Якщо казати про північнокорейські зразки, то особливу небезпеку становить KN-23. Це нова розборка, яка схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М". Скоріш за все саме її використали в ніч на 8 лютого під час ракетного удару по Селідово.

Чим відповість Україна

Україна теж все частіше використовує нові далекобійні зразки. Одним з найбільш цікавих є дрон-"камікадзе", фото якого виклали в Мережу на минулому тижні. Він має аеродинамічну схему "літаюче крило", та оснащений турбореактивним двигуном JetCat P400-PRO.

Також повідомлялось, що Україна згодом наладить серійне виробництво аналогу російського БПЛА "Ланцет". Дальність нового дрона буде складати приблизно 40 км.

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