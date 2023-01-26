Фрегат флоту РФ "Адмірал Горшков" відпрацював застосування гіперзвукової ракети морського базування "Циркон", яку у росЗМІ охрестили "суперзброєю" Путіна, в Атлантичному океані.
Як стверджують Міноборони РФ, "Горшков" вразив "Цирконом" морську ціль -"ворожий корабель" - на відстані понад 900 км. Навчальний пуск, заявляють в міністерстві, був виконаний за допомогою комп'ютерного моделювання.
Цього ж дня фрегат передали на бойову службу.
У лютому окупанти планують відправити "Адмірала Горшкова" на навчання з ПАР і Китаєм біля берегів Африки.
Ракета "Циркон" - що відомо
У Росії "Циркон" називають "першою в світі гіперзвуковою крилатою ракетою, здатною здійснювати тривалий аеродинамічний політ з маневруванням в атмосфері з використанням тяги власного двигуна".
Стверджується, що ракета здатна розвивати до дев'яти швидкостей звуку, а дальність стрільби становить одну тисячу кілометрів. "Циркон" може вражати цілі як на воді, так і на землі.
Варто відзначити, що російські морські навчання з "суперзброєю" зазвичай завершувалися провалом.
Нещодавно з'явилося повідомлення, що американці в рамках гонитви за озброєнням з Росією і Китаєм розробляють новітні лазери-вбивці, якими будуть оснащувати свої військові кораблі. Їхня головна перевага - здатність знищувати гіперзвукові ракети в повітрі.