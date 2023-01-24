Перед новою технологією фактично безпорадні російські гіперзвукові ракетні комплекси "Кинджал" та "Цикрон", а також китайські системи ПРО DF-21 і DF-26.

Американці в рамках перегонів за озброєнням з Росією та Китаєм розробляють новітні лазери-вбивці, якими будуть оснащувати свої військові кораблі. Їх головна перевага - здатність знищувати гіперзвукові ракети в повітрі.

Нова технологія буде використовувати ядерну енергію. Перед нею нібито безпорадні російські гіперзвукові ракетні комплекси "Кинджал" та "Цикрон", а також китайські системи ПРО DF-21 і DF-26, йдеться в статті Rzeczpospolita.

Видання пише, що новітні лазери називають "вбивцям авіаносців", оскільки вони можуть атакувати мішені зі швидкістю світла, що зводить нанівець переваги гіперзвукової зброї РФ та Китаю.

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Також вони не потребують запасів боєприпасів, що дає кораблям, які оснащені подібними лазерами, майже необмежені можливості стрільби.

Раніше в США вже активно випробовували лазери меншої потужності, які здатні легко знищувати дрони. Однак наразі американці сконцентрували свої зусилля на створенні більш потужній зброї, прокоментував CNN адмірал Майкл Гілдей, начальник військово-морських операцій.

"Розробка систем, які використовують високоенергетичні лазери або потужні мікрохвилі для знищення загрози, є головним пріоритетом", - сказав він.

Наразі флот США вже має декілька кораблів, які оснащені лазерами подібної потужності. Серед них найміцніша гармата встановлена на есмінці типу "Замволт". Її приблизна потужність сягає 150 кВт.

Однак наразі армія США розробляє системи, потужність яких сягатиме 300 кВт. Розробкою займається компанія General Atomics. Раніше вона також розробила для ВМС США прототип електромагнітної гармати, проте військові свого часу відмовились від цього проекту.

США вже певний час тестують міць своїх найголовніших військових технологій саме на кораблях. У грудні 2021 року ВМС США провели випробування лазерної зброї LWSD Mk 2 Mod 0 в Аденській затоці. Тоді лазерна гармата на борту USS Portland показала вдале знищення плавучої цілі. Тепер ця технологія використовується для боротьби з безпілотниками, човнами, а також крилатими ракетами.

Співпраця США та Ізраїлю у протидії загрозі гіперзвукових ракет

За даними ЗМІ, одним з найголовніших партнерів Америки у протидії загрозі гіперзвукових ракет є Ізраїль. Наразі країни працюють над космічною системою для знищення ворожих ракет на тлі новин про розробку подібної зброї з боку Ірану.

Також Вашингтон та Ізраїль підписали угоду, згідно з якою США прийдуть на допомогу Ізраїлю з протиракетною обороною під час війни, і в останні роки дві армії провели численні спільні протиповітряні операції.

Раніше іранські повітряно-космічні сили заявили про розробку гіперзвукової балістичної ракети. Командувач Корпусу вартових ісламської революції Амір-Алі Гаджизаде повідомив, що нові іранські ракети нібито не фіксують системи протиповітряної оборони.

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