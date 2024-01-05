Потреба в американських засобах протиракетної і протиповітряної оборони зростає.

Найочевидніша слабкість США полягає в політичній поляризації. Продовження підтримки України у війні перетворилось у партійне протистояння. Однак в США спостерігають не лише політичні проблеми. Військове домінування також знаходиться під питанням, пише Bloomberg.

Зазначається, що вторгнення в Ірак і надмірно тривала місія в Афганістані були виснажливими поразками, які дозволили суперникам, зокрема, Китаю, зміцнити свої позиції. А з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну характер збройних конфліктів змінився. Дрони і ракети стали потужними засобами, а тут США та союзники швидко виснажуються.

Сотні ракет, а також безпілотників запустила Росія по Україні за останні два тижні з метою як знищення потужностей з виробництва зброї, так і виснаження обмежених запасів ракет для ППО.

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"Як тільки вони закінчаться, Володимир Путін матиме вагомі підстави вважати, що зможе вийти з нинішньої патаової ситуації на полі бою і досягти своєї первісної мети – підкорити Україну", – пише видання.

Водночас підкреслюється, що Росія більш ніж подвоїла виробництво крилатих і балістичних ракет – приблизно до 100 на місяць. Вона також почала виробляти власну версію дешевих іранських "шахедів". Щоб збити всі ці ракети, потрібні набагато складніші і дорожчі системи, на виробництво яких можуть піти роки, а не тижні. США і Європа не мають достатньої кількості таких систем.

Потреба в американських засобах протиракетної і протиповітряної оборони зростає і на інших театрах військових дій. Обстріли Ізраїлю з боку ХАМАС тривають. Навіть ізраїльська система "Залізний купол" не зможе збити всі ці ракети. США заявили, що поповнюють запаси Ізраїлю високоточними ракетами, артилерійськими снарядами і запчастинами, але їхні запаси обмежені.

Потреби США можуть зрости ще більше в разі загострення ситуації на Близькому Сході.

"США не можуть контролювати дії інших. Проте ключові рішення про те, чи надавати Україні те, що їй насправді потрібно, щоб зупинити автократичну експансію Росії, чи нарощувати виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, необхідних для протидії новим військовим загрозам, має приймати Вашингтон", – заявляє автор статті.

Він додає, що війна в Україні триватиме щонайменше ще рік. Для підтримки Києва знадобляться не лише кошти, але й значне збільшення кількості та дальності ракет.

За словами журналістів, США на Близькому Сході також потребують більш проактивного плану дій щодо Ізраїлю та Ірану.

"США все ще є великою державою. Якщо вони зазнають поразки в Україні чи на Близькому Сході, якщо вони дозволять альянсам в Європі та на Далекому Сході розпастися, це буде виключно питанням вибору", – підсумовує Bloomberg.

Ракетна війна

Раніше УНІАН писав, що Росія використала для удару по Україні північнокорейські ракети KN-23. Аналіз уламків однієї з ракет, яка була застосована по Харкову 2 січня, свідчить про саме цю ракету.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, який прокоментував інформацію про застосування Росією проти України ракет, переданих Північною Кореєю, ніколи в історії "Вісь зла" ще не була настільки очевидною, маски остаточно знято.

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