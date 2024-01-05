В ОПУ наголосили на важливості створити дієвий союз країн-партнерів України, який поставить крапку в існуванні "Вісі зла" XXI сторіччя.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи інформацію про застосування Росією проти України ракет, переданих Північною Кореєю, наголосив, що ніколи в історії "Вісь зла" ще не була настільки очевидною, маски остаточно знято.

"Жодного маскування вже не існує… РФ у межах своєї відвертої геноцидної війни вперше завдала ударів по території України за допомогою ракет, отриманих з… Північної Кореї. Маски остаточно знято", - зазначив Подоляк у ссвоєму Telegram-каналі.

Він підкреслив, що московський режим більше не приховує своїх намірів, не намагається видати масштабну загарбницьку війну за міфічну "денацифікацію".

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"Тепер він б’є по українцях ракетами, отриманими з держави, де громадян морять у концтаборах: за незареєстроване радіо, розмову з туристом, за перегляд серіалів. Ще ніколи в історії класична "Вісь зла" не мала вигляду настільки очевидного, карикатурно злочинного: Росія – Іран – Північна Корея. Режим (РФ), який мастить одяг опозиціонерів отрутою, об’єднався з деспотією (КНДР), де неугодних чиновників розстрілюють із зеніток, і фанатиками (Іран), які вішають людей за інакшу сексуальну орієнтацію", - написав радник глави ОП.

Водночас він зауважив щодо здатності світу протистояти цій вісі

"Питання все ще полягає в тому, чи зможуть сили добра, проукраїнська коаліція укласти максимально дієвий союз, який поставить крапку в існуванні "Вісі зла" XXI сторіччя", - підсумував Подоляк.

Використання РФ балістичних ракет з КНДР проти України

Під час новорічних свят Росія завдала по Україні ударів балістичними ракетами, отриманими від КНДР. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на інформацію розвідки США. Згодом координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що РФ також шукає аналогічне озброєння ближнього радіусу дії в Ірану.

Також УНІАН повідомляв, що США скликали Радбез ООН через нові ракети в арсеналі Росії. Засідання заплановане на 10 січня.

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії, ключовою темою якого стане посилення протиповітряної оборони нашої держави.

Тим часом аналітики видання Defense Express припустили, які балістичні ракети Росія могла отримати від КНДР та хоче від Ірану. Йдеться, ймовірно, про балістичні ракети Fateh-110 із дальністю у 300 км, а також Zolfaghar із дальністю у 700 км.

Велика Британія жорстко відреагувала на використання РФ північнокорейських ракет проти України. В МЗС Британії закликали КНДР припинити постачання зброї Росії.

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