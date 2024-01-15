Деякі види ракет РФ виробляє з власних комплектуючих, тому проблем з ними у окупантів немає.

З осені росіяни не змогли істотно наростити виробництво ракет. Вони мають невеликий запас ракет і все, що виробляється, відразу застосовується проти України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Поки максимальні показники залишаються такими ж – це близько 115-130 стратегічних ракет. Однак вони можуть відрізнятися залежно від місяця. Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих, адже дуже багато деталей – у тих же Х-101, "Кинджала", "Калібру" – іноземного виробництва", - розповів Скібіцький.

За його даними, РФ багато втратила через те, що її підприємства, які займалися постачанням комплектуючих, знаходяться під міжнародними санкціями. А своїми аналогами вона не може покрити власні потреби. Наприклад, у грудні, за словами Скібіцького, Росія взагалі не виробляла деякі види ракет.

Відео дня

"Вони зараз намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від наявних у них запасів. Яскравий приклад - з середини вересня росіяни не застосовували ні Х-101, ні "Калібр". Відбувалося накопичення цих ракет. До того ж ми точно розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на полі бою", - розповів представник ГУР.

Скібіцький повідомив, що Росія виробляє практично всю лінійку Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 з власних комплектуючих.

"Це керовані авіаційні ракети. Відповідно, і цілі, за якими вони можуть застосовуватися, теж інші. Ці ракети - Х-31 і Х-59 - спрямовані насамперед на засоби протиповітряної оборони, на наші радіолокаційні станції, які необхідно вразити ворогові перед або під час нанесення масованих ударів", - пояснив Скібіцький.

За його словами, виробництво ракет в РФ залежить від їх типу.

"На жаль, вони мають можливість виробляти 100-115 ракет саме цього оперативно-тактичного класу (на кшталт Х-31, Х-59 і т.д.)", - резюмував представник ГУР.

Скільки ракет може бути зараз у росіян?

Кілька днів тому в повітряних силах повідомили, що запаси ракет, якими окупанти обстрілювали Україну під час крайніх трьох масованих атак, повернулися до рівня, який був два місяці тому.

"Є інформація від Головного управління розвідки про 100 ракет на місяць..., якими росіяни атакували ці три дні (про типи ракет)... Подивимося скільки вони використовували за ці три атаки і можна приблизно прикинути, що запаси їх на тому ж рівні, що були два місяці тому, коли в ГУР говорили про 900 ракет", - повідомив тоді прес-секретар Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Вас також можуть зацікавити новини: