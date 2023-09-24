Йдеться про російській надзвукові ракети, якими окупанти намагаються бити по Одеській області.

У Повітряних силах України натякнули на можливість впливати на траекторію польоту російських надзвукових ракет "Онікс".

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи останні цілі росіян в Одеській області, якими стали рекреаційні зони.

Ігнат зауважив, що основна мета ударів росіян - портова інфраструктура та термінали зі збіжжям, туди ворог не раз спрямовував свої засоби повітряного нападу.

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При цьому, відповідаючи на запитання, навіщо було окупантам використовувати дороговартісні надзвукові ракети на рекреаційні зони, а не критичну чи зернову інфраструктуру, він зазначив:

"Я так скажу: можливо, щось вплинуло на її політ і вона потрапила в рекреаційну зону".

На уточнююче запитання, чи слід розуміти це так, що сили протиповітряної оборони України можуть впливати на політ цих ракет, Ігнат відповів: "Звичайно, ми все можемо".

Він також пояснив можливу причину, чому росіяни використовують для ударів по Одещині останнім часом саме "Онікси".

Ігнат зауважив, що ці ракети мають обмежений радіус дії: "Це до 600 кілометрів, якщо ракета рухається на певній висоті. Якщо ракета рухається нижче, ближче до води - радіус її дії зменшується фактично удвічі".

Він зазначив, що це протикорабельна ракета, яка може бити і по береговій лінії, наразі РФ застосовує їх там, де це вважає найраціональнішим.

"Куди можуть діставати "Оніксами", туди вони і б’ють. Ну, відповідно, "Калібри" вони заощаджують таким чином, застосовуючи інший тип озброєння. У них є різні типи озброєння - і ракети Х-22 на носіях дальньої авіації, є Х-59, Х-31, якими часто теж б’ють по нашій території. Ворог застосовує той тип озброєння, який вважає більш раціональним використати на тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому регіоні. Ракети типу "Калібр", чи ракети стратегічної авіації можуть діставати далі, тобто бити вглиб країни. "Онікс" туди не дістає. От, відповідно, їх застосовують по Одещині та Миколаївщині", - сказав Ігнат.

Атаки РФ по півдню України

Росіяни не припиняють атакувати південні регіони України - Одещину та Миколаївщині, руйнуючи, зокрема, об’єкти портової та зернової інфраструктури. Часто ворог використовує для цього ударні безпілотні літальні БПЛА.

Водночас 21 вересня надвечір росіяни завдали чергового удару по Одещині. Згодом стало відомо, що ворог запустив ракету "Онікс". Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури (санаторій) у Білгород-Дністровському районі. Ніхто з цивільного населення не постраждав.

Одещина близько 01.00 ночі 23 вересня знову була атакована росіянами за допомогою ракет "Онікс". Дві ракети влучили в рекреаційну зону, критичних руйнувань і постраждалих немає, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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