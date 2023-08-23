Також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було 7 вибухів.

У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон". Про "свято" на окупованому півострові повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він є одним з носіїв ракет "Онікс", якими росіяни наносять удари по Україні.

Береговий ракетний комплекс "Бастіон" - що про нього відомо

Ракетна система берегової оборони, створена в Росії спільно з білоруським підприємством "Техносоюзпроект".

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15 березня 2015 року стало відомо про перекидання систем в окупований Росією Крим.

В середині березня 2022 року російське міністерство оборони поширило заяви про застосування комплексу "Бастіон-П" проти наземних цілей на півдні України. Трохи згодом було поширено відео залпу трьома ракетами начебто по інших об'єктах в Україні.

30 квітня 2022 року російські агресори здійснили черговий ракетний удар по міжнародному аеропорту "Одеса". Цього разу — ракетами берегового комплексу "Бастіон". За даними українських посадовців, внаслідок удару посадкова смуга аеропорту повністю виведена із ладу та непридатна до подальшого застосування.

Втретє ракетний удар з берегового комплексу "Бастіон" було здійснено по об'єктах в Одеській області вранці 9 травня 2022 року. Ворог з тимчасово окупованого Криму використав чотири протикорабельні крилаті ракети типу П-800 "Онікс" із складу комплексу "Бастион". Жертв та постраждалих серед цивільного населення внаслідок удару не було, інші деталі не розкриваються.

14 червня 2022 року над Одеською областю було збито дві ракети "Онікс", запущені з берегового ракетного комплексу Криму.

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Деокупація Криму - останні новини:

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов загадково анонсував "сюрпризи" для окупантів в Криму.

Як зазначив Буданов, що "є, на жаль, ті, що дуже бояться деокупації Криму, але є й багато людей, які чекають".

"І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите", – сказав він.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна буде повертати Крим військовим шляхом, бо інших варіантів поки що немає.

"Більш того, ми його будемо звільняти. Скоріше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає", - сказав секретар РНБО на заході, який передує Кримській платформі.

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