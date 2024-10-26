Нова версія ракети може бути вдосконалена додатковими характеристиками.

Міністерство оборони Німеччини планує придбати 600 сучасних крилатих ракет Taurus Neo, виділивши на це приблизно 2,3 млрд доларів, пише Spiegel.

Такі закупівлі будуть здійснюватися з бюджету 2025 року, а перше постачання відбудеться до 2029 року. Також у Міноборони країни планують можливу інтеграцію ракети з винищувачами Eurofighter після виведення з експлуатації літаків Tornado.

У виданні The Warzone зазначили, попри те, що Україна не один раз просила Німеччину передати ракети Taurus KEPD 350, країна все одно відмовлялася через побоювання їхнього використання на території РФ.

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Відомо, що ракета Taurus KEPD 350, яка є на озброєнні у Повітряних Силах Німеччини, має дальність понад 500 км та оснащена потужною боєголовкою MEPHISTO, що здатна знищувати укріплені об'єкти. Водночас нова версія Neo може бути вдосконалена радіусом дії, точністю та засобами протидії системам ППО.

"Забігаючи наперед, можна припустити, що Німеччина планує додати Taurus Neo до складу екіпажного винищувача, який буде в центрі програми бойових літаків наступного покоління, над якою працюють Бельгія, Франція, Німеччина і Іспанія і яка відома як Future Combat Air System, або FCAS (майбутня бойова авіаційна система)", - йдеться у матеріалі The Warzone.

Крім того, Німеччина є учасником ініціативи ELSA щодо створення далекобійних ракет із радіусом дії до 2000 км до 2030-х років, що показує більшу увагу ЄС до далекобійного озброєння на тлі зростаючих загроз з боку РФ.

Ракети Taurus для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що погодився б передати Україні крилаті ракети Taurus за однієї умови. За його словами, спершу Берлін мав би сказати Путіну, що той має припинити бомбардувати цивільні об'єкти в Україні, проте якщо він не зупиниться, тоді необхідно зняти обмеження на використання поставленої Німеччиною зброї.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, чому країна не погоджується передати нашій державі ракети Taurus. Вона зауважила, що підтримує використання далекобійної зброї для самооборони.

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