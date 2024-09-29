Вона каже, що підтримує право України на самооборону.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла про розбіжності у Берліні, через які країна не погоджує передачу українській армії ракет Taurus.

В етері телеканалу ARD вона запевнила, що підтримує використання далекобійної зброї для самооборони. "Я завжди говорила, що вона (далекобійна зброя, - УНІАН) відіграє важливу роль, особливо для того, щоб подолати цей мінний пояс на сході України", - цитує Бербок ntv.

Тоді міністра запитали, чи має Німеччина постачати Україні у майбутньому "щось інше". Вона сказала, що чітко висловилася у з цього приводу, але канцлер Олаф Шольц має іншу думку: "І в коаліції - в демократичній коаліції - якщо ви не можете дійти згоди з цього питання, то ви не можете це підтримувати. Так роблять і американці, і британці, і французи".

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Німеччина не дає Україні ракети Taurus

Як відомо, Київ закликає партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по російській території. Це допоможе українській армії завдавати ударів по військових базах та аеродромах РФ, які та використовує для обстрілів України.

Від Сполучених Штатів Америки хочуть отримати дозвіл на використання ATACMS, а від Великої Британії - Storm Shadow. Водночас канцлер Шольц виступає категорично проти навіть поставок німецьких ракет Taurus в Україну.

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