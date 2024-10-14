Київ вже тривалий час добивається відправки цих ракет.

Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що погодився б поставити українській армії крилаті ракети Taurus лише за однієї умови.

Ntv нагадує, що саме парламентська фракція ХДС/ХСС двічі вносила пропозицію про постачання цих ракет українському війську. В етері телеканалу ARD політик пояснив, що спочатку Берлін мав би сказати кремлівському правителю Путіну, що той має припинити бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Якщо Москва не послухає, то Мерц вважає за необхідне зняти обмеження на використання поставленої Німеччиною зброї, а вже потім - передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

Відео дня

Ракети Taurus для України

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично проти передачі німецьких крилатих ракет українській армії. Це пояснюють страхом, що Україна може завдати ударів по Москві та "втягнути" країну у війну.

Міністр закордонних справ країни Анналена Бербок казала, що підтримує право Києва завдавати далекобійних ударів по російській території, однак погодити це питання, коли канцлер виступає проти, не вийде.

Вас також можуть зацікавити новини: