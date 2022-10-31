Росія отримає іранські ракети, які буде дуже складно збивати.

Військовий експерт Роман Світан прокоментував масштабну ракетну атаку Росії по містах України в понеділок 31 жовтня 2022 року і зазначив, що кількість ракет у РФ не буде серйозно зменшуватися, оскільки Кремль отримає їх від Ірану.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Freeдом.

"Зменшується кількість ракет, це дійсно так і є з кожною такою хвилею. Але росіяни шукають інші ракети. Вони знайшли їх у Ірану, зараз Іран буде постачати Fateh і Zolfaghar. Це не зовсім прості ракети, це балістичні ракети дальністю 300-700 кілометрів із відокремлюваною головкою. Дуже складно їх буде збивати", – зазначив експерт.

За словами Світана, примітно те, що з початку війни Україна відвантажила Ірану тисячі тонн зерна.

"Ми більше 100 тисяч тонн Ірану відвантажили зерна по цій зерновій угоді, а він через Росію нам, так би мовити, скаже "спасибі" Fateh і Zolfaghar. Тому не можна говорити, що сама кількість ракет буде зменшуватися, загальна кількість ракет у росіян. Вони їх знайдуть і вже знайшли", – наголосив він.

Військовий ескперт вважає, що Україні необхідно збільшувати кількість систем протиповітряної оборони. Під час останньої атаки вони дуже добре себе показали – українські ракетники збили близько 80% випущених Росією ракет.

"У цьому напрямку нам треба рухатися, просити у наших партнерів збільшення поставок систем, до речі, президент це робить – просить наших партнерів збільшити системи протиповітряної оборони, і забувати за країну Російська Федерація. Як забули ми свого часу за Радянський Союз, треба забувати так само (за Росію – ред). Повністю викреслити її з будь-якого спілкування", – резюмував Світан.

Ракетний удар по Україні 31 жовтня

Вранці 31 жовтня Росія здійснила кілька ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Внаслідок атаки були пошкоджені електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.

Відомо, що під час масованого обстрілу Повітряні Сили Збройних сил України збили 44 з 50 російських ракет. Вони були випущені з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з півночі Каспійського моря і з Волгодонська (Ростовська область).

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