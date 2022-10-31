Супротивник витратив на сьогоднішю атаку проти Україні сотні мільйонів доларів.

Ранкова ракетна атака на Україну обійшлася РФ у 400-600 млн дол.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, він підрахував вартість 50 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, якими ворог сьогодні вдарив по Україні.

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Він додав, що одна ракета Х-101 коштує 13 млн доларів, одна Х-555 - 7,5 млн дол.

"Таким чином, в Росії втратили від 400 млн до 600 млн дол. Це річний бюджет таких міст як Новосибірськ чи Єкатеринбург - це третє та четверте міста в Росії", - сказав Братчук.

Масований ракетний удар російських загарбників по Україні сьогодні - найважливіше

Зранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури в різних областях України.

Супротивники запустили з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555. Ворожі ракети були запущені з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області РФ, 44 з них вдалося ліквідувати.

Через ворожі удари в нашій державі пошкоджені електропідстанції, об’єкти теплової генерації та гідроенергетики, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

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