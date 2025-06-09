Він додав, що існує певна військова нерівність, яку треба виправляти.

Українська армія налічує майже мільйон осіб, проте на фронті воюють в кращому випадку тільки 20%. Таку заяву зробив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 – це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять", – сказав він в інтервʼю Radio NV.

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За словами народного депутата, є військовослужбовці, які воюють уже три-чотири роки безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій, а є ті, хто "живе на якихось полігонах, у тилу тощо". Федієнко додав, що існує певна військова нерівність, яку треба виправляти.

"Тому перед тим, як перейти до мотивації, я думаю, все ж таки потрібно перейти до ефективного використання наших Збройних сил України шляхом заміни, ротацій і так далі. А паралельно шукати серед тих, кого ми ще не долучили до лав ЗСУ, тих, кого ми можемо мотивувати. Бо в нас виходить так: армія величезна, ми постійно її наповнюємо, але при цьому в нас є той ресурс військових, який живе десь в тилу. І ми платимо їм грошове забезпечення", – резюмував Олександр Федієнко.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупаційні війська атакували Україну ракетами Х-47 "Кинджал". За словами представника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, всі випущені ракети були знищені за допомогою систем Patriot.

Тим часом між Україною і Росією відбувся новий обмін полоненими. Відомо, що процес проходимите в кілька етапів у найближчі кілька днів.

З міркувань безпеки, кількість звільнених захисників не називається. Остаточні цифри будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

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