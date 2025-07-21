Захід має використати цей час, щоб примусити Путіна до переговорів.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі закличе союзників до "50-денного ривка" з озброєння України, щоб примусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Як пише The Telegraph, на зустрічі Контактної групи з оборони Гілі планує заявити, що Заходу слід значно збільшити військову підтримку України, і запевнить, що Велика Британія "відіграватиме свою повну роль у досягненні успіху, щоб підтримати Україну в її боротьбі".

"США почали відлік 50-денного терміну, протягом якого Путін має погодитися на мир, інакше йому загрожують нищівні економічні санкції. Як члени Контактної групи з оборони України, ми повинні, своєю чергою, зробити "50-денний ривок", щоб озброїти Україну на полі бою і змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - наводить видання уривок з його майбутнього виступу.

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Раніше Міністерство оборони підтвердило, що Велика Британія за останні два місяці поставила Україні зенітні ракети та артилерійські снаряди на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів. За останні шість місяців Велика Британія поставила Україні 50 000 безпілотників, а ще 20 000 - від коаліції країн на чолі з Великою Британією та Латвією.

Очікується, що в понеділок на засіданні UDCG буде ухвалено подальші зобов'язання: Німеччина і Велика Британія погодяться закупити більше ракет протиповітряної оборони, використовуючи 170 мільйонів євро з Берліна.

Британія і війна в Україні

Раніше колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що він "дуже засмучений" відсутністю інтересу Великої Британії до України, додавши, що відстоювання цієї позиції є його головним пріоритетом.

"Інтерес до України й апетит зараз дуже низькі. Мені це дуже сумно. Я маю на увазі, [ця тема] якось приходить і йде, але для мене це головне", - сказав колишній глава британського уряду.

Водночас Велика Британія продовжує надавати Україні цілком реальну військову допомогу. Крім того, Лондон продовжує вводити нові санкції проти Росії.

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